Sarah Jessica Parker i Cynthia Nixon pracują na planie zdjęciowym "And Just Like That"(ZDJĘCIA)

Kinga 6 min. temu

Super stylowe babki kobiety po 50 czy 60 też mają prawo kochać i być kochane i sex też im się należy a te idiotki co piszą że to stare baby to muszę je zmartwić też będziecie miały tyle lat i co najważniejsze to za mrugnięciem oka kończysz 30tke mrugnież okiem i 50 tka więc radzę wszystkim co krytykują ten film i zabierają szansę i możliwość kochania kobieta po 50 tce nie mrugać oczami by wy napewno tak wyglądać nie będziecie bo te aktorki wyglądają rewelacyjnie i bardzo sexi i mega zgrabnie na swój wiek wy w tym wieku to będziecie faktycznie starymi babami a te aktorki są tylko starszymi kobietkami ale mega super z klasą i kobiecością