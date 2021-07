Jest PIERWSZE zdjęcie z planu nowego "Seksu w wielkim mieście"! Fani: "Co się stało z TWARZĄ Charlotte?" (FOTO)

Olala 45 min. temu zgłoś do moderacji 26 15 Odpowiedz

Nie wiem, czy obecnie będzie się to fajnie oglądało i nawet nie chodzi o brak Samanty. Te perypetie, zabawne pogubienie i przygody oraz grzechy młodości miło było oglądać, gdy aktorki były nieco młodsze. Teraz gdy oglądamy te mocno dojrzałe twarze i wciąż one jako singielki, wciąż żyjący na luzie, wciąż między jedną przygodą a drugą to powstaje jakiś zgrzyt i człowiek patrzy na nie i przestaje odczuwać, że to zabawne. Czuje raczej, że są bardziej infantylne niż zabawne, bo granie kobiet 30 plus to nie tylko młodsza twarz czy ciało ale trochę inna energia.