Nowy "Seks w wielkim mieście" JEDNAK Z MR. BIGIEM! Wiemy, kto jeszcze powróci w kontynuacji serialu

Wystartowały prace nad And Just Like That, dziesięcioodcinkową kontynuacją serialu Seks w wielkim mieście produkcji HBO. Choć nieznana jest jeszcze data premiery, wiemy, że serial opowiadać będzie "o życiu i przyjaźni po pięćdziesiątce". Przyjaźni - niestety - jedynie trójki z czwórki głównych bohaterek Seksu w wielkim mieście: grająca Samanthę Jones Kim Cattrall od lat pozostaje w konflikcie z Sarah Jessicą Parker do tego stopnia, że odrzuciła nawet propozycję zarobienia miliona dolarów za odcinek.

Zobacz także: "Sexify" (2021) - zwiastun serialu Netfliksa.

Media od miesięcy spekulują o tym, co z resztą obsady. Wiemy już, że pojawi się nowa, niebinarna i niebiała postać grana przez Sarę Ramirez. Mówi się, że to ona może zająć miejsce Samanthy.

Teraz producenci zdradzają więcej: w And Just Like That ostatecznie pojawi się też Chris Noth grający Mr. Biga, partnera Carrie Bradshaw. Poza nim na plan wrócą też mężowie dwóch pozostałych bohaterek: David Eigenberg jako Steve, partner Mirandy i Evan Handler, czyli Harry - partner Charlotte. W serialu zobaczymy też Stanforda, najbliższego przyjaciela Carrie, w którego wciela się Willie Garson i Mario Cantone, czyli Anthony'ego.

We wcześniejszych wypowiedziach grający Aidena John Corbett wyjawił, że także "pojawi się w kilku odcinkach".

Kultowy, składający się z sześciu sezonów serial emitowany był pomiędzy 1998 i 2004 rokiem, czyli ponad dwie dekady przed premierą And Just Like That. Cieszycie się na jego powrót?

