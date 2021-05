"Seks w wielkim mieście": Sara Ramirez z "Chirurgów" zagra OSOBĘ NIEBINARNĄ w kontynuacji serialu

Kilka miesięcy temu poinformowano o pracach nad kolejną częścią "Seksu w wielkim mieście". Szybko okazało się jednak, że w "And Just Like That" fani serialu emitowanego w latach 1998-2004 nie zobaczą wszystkich bohaterów.

Jak się okazuje, w "And Just Like That" wystąpi za to kilku nowych aktorów. Zagraniczne media poinformowały, że do obsady dołączy Sara Ramirez. Aktorka, która ma na swoim koncie występ w między innymi serialu "Chirurdzy" czy filmie "Spider-Man", wcieli się w postać Che Diaz - osoby niebinarnej, która zajmuje się stand-upem oraz prowadzi podcast, w którym regularnie pojawiać się będzie Carrie Bradshaw. Mówi się, że Diaz zajmie w paczce przyjaciółek miejsce Samanthy.

Sara Ramirez, tak jak grana przez nią postać, również identyfikuje się jako osoba niebinarna. Aktorka dokonała coming outu w 2016 roku, od tamtej pory używając zaimków "they/them".

Producent wykonawczy serialu, Michael Patrick King, nie ukrywa, że cała ekipa pracująca nad "And Just Like That" jest "niezwykle podekscytowana" pojawieniem się w obsadzie Sary:

Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że tak dynamiczna i utalentowana aktorka jak Sara Ramírez dołączyła do rodziny "Seksu w wielkim mieście". (...) Sara jest jedyna w swoim rodzaju, czuje się tak samo dobrze w rolach komediowych, jak i w dramatycznych. Cieszymy się, że możemy z nią stworzyć nową postać do naszego serialu.

Myślicie, że granej przez Ramirez Che Diaz uda się wypełnić pustkę po Samanthcie?