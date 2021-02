Kontynuacja "Seksu w wielkim mieście" BEZ MR. BIGA! Kolejne gwiazdy rezygnują z występu w "And just like that"

Na wieści o planowanej przez HBO kontynuacji kultowego Seksu w wielkim mieście fani serialu na całym świecie wpadli w euforię. Niestety szybko okazało się, że And just like that będzie znacznie różnić się od swojego pierwowzoru. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, za wznowienie współpracy z Sarah Jessicą Parker podziękowała odtwórczyni roli przebojowej Samanthy Jones - Kim Cattrall . Nawet oferta miliona dolarów za odcinek nie była w stanie wpłynąć na jej decyzję.

To jednak nie koniec smutnych wiadomości. Wygląda na to, że ze swoim serialowym mężem będzie zmuszona pożegnać się także Miranda Hobbes (w tej roli Cynthia Nixon). Grany przez Davida Eigenberga barman Steve Brady ponoć nie pojawi się w And just like that, mimo że jeszcze w czwartek menadżer aktora informował, że negocjacje z producentami serialu nadal trwają. W ramach pocieszenia możemy natomiast spodziewać się gościnnego występu Caitlyn Jenner...