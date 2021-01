Caitlyn Jenner WYSTĄPI w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"?!

Ostatnie tygodnie były dla fanów Seksu w wielkim mieście istną emocjonalną huśtawką. Okrągłą dekadę po premierze ostatniego filmu z serii o przygodach wyzwolonych mieszkanek Nowego Jorku platforma HBO Max zapowiedziała rozpoczęcie prac nad ich oficjalną kontynuacją zatytułowaną And Just Like That . W beczce miodu nie obyło się niestety bez łyżki dziegciu. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami odtwórczyni roli Samanthy Jones - Kim Cattrall - nie ma najmniejszego zamiaru wrócić przed kamery u boku Sary Jessiki Parker .

Mimo że Caitlyn najbardziej znana jest ze swoich sportowych osiągnięć i bycia upokarzaną przez swych najbliższych w Keeping up with the Kardashians, to i tak może się pochwalić kilkoma wystąpieniami w fabularyzowanych produkcjach. W 1980 roku zagrała w filmie Can't Stop the Music. Niektórzy mogą ją również pamiętać z policyjnego programu CHiPs. Całkiem niedawno wróciła do gry, biorąc udział w nagraniach do sitcomu Duke of the Valley.