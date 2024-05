Sąsiedzi SKARŻĄ SIĘ na Andziaks i Lukę. Pojawił się "donos". "To naruszenie prawa"

Kleczkowska 55 min. temu zgłoś do moderacji 248 5 Odpowiedz

Ot cała Polska. Jak zwrócisz uwagę sąsiadom to jesteś DONOSICIEL. mentalność z komuny wiecznie żywa. Sąsiedzi mają rację. A co to wielka Andziaks królowa że można więcej? Bo co? Bo nagrywa filmiki na internet i to jest jakaś wielka pani, że całe osiedle ma się dostosować? Bo bąbelek ma urodziny? Ludzie. Ona ma wille, było sobie imprezę zrobić w ogrodzie i domu. Ale po co. Jej się należy chodnik, gościom ścieżki rowerowe jako parking. Sama mieszkam na celebrytka to wiem. Tragedia.