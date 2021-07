Scarlett Johansson jest W CIĄŻY!

Alessia 32 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Podoba mi się w amerykańskich gwiazdach(prawdziwych gwiazdach filmowych) że gdy przychodzi czas np ciąży to nie robią z tego spektaklu, nie zależy im na sesjach, rozgłosie, zdjęciach... Te gwiazdy znają swoją wartość i nie muszą nic nikomu udowadniać. Szanuje siebie, swój czas, prywatność. W Polsce jak "gwiazda" zachodzi w ciążę to już koniec, nie da się poczytać o niczym innym. Halejcio to Halejcio tamto itp. Co to kogo obchodzi? Tak jakby każda wiedziała że tylko tym zabłyśnie i ma te swoje 5 min i musi na maxa wycisnąć jak cytrynę. To jest już do obrzydzenia.Tylko ze u nas nie ma prawdziwych gwiazd, tylko celebrytki i ludzie po drugiej stronie ekranów którzy śledzą to wszystko,bo nie mają innych zainteresowan i żyją życiem innych-kto w ciąży, kto przytył, kto się rozwodzi...