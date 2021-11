Scarlett Johansson OLŚNIEWA na imprezie, zaliczając publiczny debiut po urodzeniu syna (ZDJĘCIA)

Do wczoraj wydawać by się mogło, że Scarlett Johansson spaliła za sobą już wszelkie mosty prowadzące do wytwórni Marvela, która jest spółką zależną Disneya. Wcielająca się przez ponad dekadę w rolę Czarnej Wdowy aktorka pozwała niedawno Disneya, oskarżając go niedotrzymanie umowy. Miała za złe swemu dotychczasowemu pracodawcy, że jej solowy film trafił jednocześnie na ekrany kin i serwisy streamingowe, co mogło znacznie osłabić jego wyniki na wielkim ekranie i tym samym pozbawić ją dodatkowych funduszy. Afera została prędko zamieciona pod dywan i skończyła się ponoć na ugodzie, w ramach której Disney wypłacił aktorce "ekstra" 40 milionów dolarów.