BAFTA 2020. Wyluzowana Scarlett Johansson opuszcza after party w PODARTYCH RAJSTOPACH (FOTO)

Niedzielna gala rozdania nagród filmowych BAFTA to, obok Super Bowl , z pewnością temat dnia. Brytyjska ceremonia jak co roku przyciągnęła na czerwony dywan największe osobistości nie tylko ze świata kinematografii. Oprócz takich sław jak Charlize Theron czy Renee Zellweger , na wydarzeniu obecna była także książęca para. Kate Middleton i książę William zadali szyku podczas filmowej uroczystości, dzielnie znosząc kolejne żarty odnośnie ostatniej decyzji Meghan Markle i księcia Harry’ego.

Na imprezie pojawiła się również Scarlett Joahansson. Aktorka zaprezentowała się w kobiecej, różowej sukience z pierzastym trenem. Choć jej stylizacja na samej gali zdawała się być dopracowana w każdym calu, 35-latka tak dużej wagi do wyglądu postanowiła nie przykładać na późniejszym after party. Amerykanka postawiła na skromną małą czarną i rajstopy, które niestety nie dotrwały do powrotu do domu. Jak widzimy na zrobionych przez fotoreporterów nad ranem zdjęciach, Scarlett poszło oczko. Roześmianej gwieździe zdawało się to zupełnie nie przeszkadzać.