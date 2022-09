Schowana za okularami Blanka Lipińska i jej głęboki dekolt przybywają na pokaz Łukasza Jemioła (ZDJĘCIA)

Nie podlega wątpliwości, że Blanka Lipińska należy do wąskiego grona polskich gwiazd, którym udało się zrobić prawdziwą karierę poza granicami polski. Sukces serii erotycznych czytadeł, poza zasileniem portfela celebrytki grubą gotówką, ugruntował też jej status w rodzimym show biznesie. Nie ma więc co się dziwić, że dziś Blanka zapraszana jest na modowe pokazy, tak jak to miało na przykład miejsce w tę środę.