Ściśnięte piersi Julii Wieniawy spędzają walentynki z Nikodemem Rozbickim (FOTO)

rtios 11 min. temu zgłoś do moderacji 118 1 Odpowiedz

Dekolt jak dekolt. Czym się emocjonować? Wieniawa ma ładne piersi, więc je częściowo pokazuje. Nic dziwnego czy szokującego. Zresztą tyłek też pokazywała. Za to żenujące są komentarze, w których ktoś próbuje krytykować kobietę uważając, że duże piersi są lepsze niż średnie czy małe. Akurat wielkość piersi nie ma nic do urody kobiety i w żadnym razie nie można ją z tego powodu krytykować (chyba że sztucznie sobie powiększyła). Poza tym nie sposób ocenić wyglądu piersi skoro ich nigdy nie pokazała. Jedyne co to kiedyś pisała, że ma "sterczące".