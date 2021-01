Julia Wieniawa całuje się z Nikodemem Rozbickim nad Morskim Okiem i uspokaja: "ŚPIMY W LESIE"

Aga 46 min. temu zgłoś do moderacji 45 0 Odpowiedz

Przykro mi naprawdę. Siedzimy w domach straszeni w kółko. Dzieci wynudzone Znajomi potracili pracę, biznesy. A nasz "gwiazdy". A to wyjazdy w góry, gdy nie wolno. A to imprezy świąteczne, sylwestrowe. A to Zanzibaru i inne bez kwarantanny oczywiście, no bo lot do Berlina a dalej samochód osobowy. Szczepienia dla celebrytow, a babcia 87lat ma czekać do 17 marca. Mają nas za ciemna masę. Nigdy tego mocniej nie czułam niż teraz :(