Scott Disick SPOTYKA SIĘ z 19-letnią przyjaciółką Sofii Richie?! Celebryta i Amelia Hamlin byli widziani na randce

Scott Disick dał się poznać szerszej publiczności jako "wyluzowany" partner i ojciec dzieci Kourtney Kardashian , który od opieki nad pociechami preferował imprezowanie i romansowanie z kolejnymi kochankami . Patologiczna słabość do płci przeciwnej nie była jedynym nałogiem celebryty - tajemnicą poliszynela było także uzależnienie od używek Scotta, które ponoć zaczęło się u niego już w latach młodzieńczych . Ex Kourtney od długiego czasu miał nadużywać alkoholu i kokainy, kilkukrotnie lądując na odwyku.

Choć wydawało się, że w ostatnim czasie Amerykaninowi udało się wyjść na prostą (również dzięki związkowi z o 15 lat młodszą Sofią Richie), przymusowa kwarantanna sprawiła, że 37-latek wrócił do starych nawyków. Wtedy też była i obecna partnerka celebryty przekonały go do skorzystania z fachowej pomocy, dzięki czemu Scott dobrowolnie zgłosił się do placówki odwykowej. Niestety, po zaledwie kilku dniach leczenia Disick wymeldował się z ośrodka - powodem miał być fakt, że jego sekrety, którymi dzielił się na terapii podczas wirtualnych spotkań, dotarły do mediów.