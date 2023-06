Sebastian Fabijański ogłasza, że NIE PÓJDZIE na paradę równości. "Jest coś niepokojącego w idei LGBT"

Sebastian Fabijański w ostatnim czasie obecny jest w mediach głównie za sprawą swoich dość kontrowersyjnych wypowiedzi. Niepokorny aktor ma za sobą spory kryzys wizerunkowy, o którym rozpisywały się niemalże wszystkie portale showbiznesowe. Gdy mogło się wydawać, że szum wokół jego nazwiska w końcu przycicha, Sebastian znów postanowił zaskoczyć i ogłosił wówczas, że spróbuje swoich sił w oktagonie. Precyzyjniej mówiąc, do walki stanęło jego alter ego i choć fani federacji przygotowani byli na pasjonującą walkę wieczoru, ta szybko się zakończyła.

Sebastian Fabijański nie wybiera się na paradę równości

Fabijański nie pozwolił jednak, by o nim zapomniano, bo od czasu do czasu publikował dość kontrowersyjne wpisy w swoich mediach społecznościowych, a nawet stał się bohaterem dokumentu "Uwagi!", po którego emisji producenci musieli przepraszać jego byłą partnerkę Maffashion. Tym razem Sebastian pojawił się w studiu Wirtualnej Polski, by porozmawiać o palących naród sprawach. Celebryta wyjawił między innymi, że nie wybiera się na Marsz Równości.