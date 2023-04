Sebastian Fabijański maszeruje do zaparkowanego NA ZAKAZIE porsche za 700 tysięcy złotych, dzierżąc luksusowy pakunek (ZDJĘCIA)

W ostatnich miesiącach w mediach nie brakowało doniesień na temat poczynań Sebastiana Fabijańskiego. Na początku kwietnia głośno zrobiło się na przykład o wyemitowanym w "Uwadze!" TVN materiale poświęconym aktorowi, którego fragmenty wyraźnie nie przypadły do gustu jego byłej partnerce, Maffashion. Ostatnio wyszło zaś na jaw, że Fabijański zdecydował się na poważną inwestycję i rozpoczął budowę domu. Aktor pochwalił się nawet kilkoma zdjęciami z budowy.

Fabijański niezmiennie pozostaje na celowniku stołecznych paparazzi, którym okazjonalnie udaje się spotkać go na mieście. Ostatnio fotoreporterom po raz kolejny udało się przyłapać aktora podczas załatwiania sprawunków. We wtorek Fabijański odwiedził jeden z uwielbianych przez celebrytów butików z luksusową odzieżą i dodatkami, który znajduje się w centrum Warszawy. Aktor na zakupy wybrał się wartym 700 tysięcy złotych czarnym porsche, które przed wejściem do sklepu zaparkował... na zakazie.