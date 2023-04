Sebastian Fabijański parkuje swoje porsche za 700 tysięcy NA ZAKAZIE. Spieszyło mu się na shopping (ZDJĘCIA)

Ziaja 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ja nic do niego nie mam. Nie znam go, więc nie mam powodu by nie lubić. Aktorem jest super i jednym z najprzystojniejszych. Nie obchodzą mnie jego problemy, jego charakter, osobowość, smutki czy demony i traumy, każdy jakieś ma. A tu na Pudelku wszyscy udają świętych. On przynajmniej jest ładny, nie to co niektórzy.