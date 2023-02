Sebastian Fabijański po 44 godzinach po walce zmienia zdanie i... zapowiada POWRÓT DO FAME MMA! Ogarniacie to?

Hahaha 1 godz. temu zgłoś do moderacji 39 0 Odpowiedz

Wielkie mi mecyje! Gosciu najpierw plotl, ze to nie jego bajka, bo myslal, ze jak mu w 30sekund peron odjechal, to nikt mu kolejnych walk nie zaproponuje. Nie wiedzial jednak, ze tam nie o walke chodzi, ale o jego permanentna kompromitacje, o to, ze te jego zenujace i pretensjonalne brednie, ktore plecie w kazdym wywiadzie, beda nieustannie podawane w portalach plotkarskich w kontekscie walki. Zreszta wielu by rowniez chcialo widziec jak nieszczesny sebus dostaje w pape. A wiec juz otrzymal propozycje, a jako ze pieniadze nie smierdza, nawet jesli ktos mialby cie lac po japie, to sebus znowu na fali 🤣