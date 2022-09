Sebastian Fabijański wymienia czułości z TAJEMNICZĄ NIEZNAJOMĄ (ZDJĘCIA)

karmela 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

On jednak jest straszny. I oczywiście znalazł drugą Maff prawie kopię - to bardzo dojrzałe. Chłopie ty usiądź sam ze sobą i najpierw poukładaj swoje życie do końca i swoją głowę a potem mieszaj w innym w życiu. Już jedno dziecko zrobiłeś niewiadomo po co. Może czas zmądrzeć?