Sebastian Fabijański zapowiada OSTATNIĄ walkę w Fame MMA. Zmierzy się z Sylwestrem Wardęgą. Internauci kpią: "Po co ta FARSA..."

Monia 40 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak widać każdego można kupić. Nawet pozwoli sobie obić mor...twarz, byle za pieniądze. Żeby tylko potem mogli sami sobie spojrzeć w oczy. No bo to jednak wstyd i obciach. No wstyd.... ludzie bez przygotowania, wpuszczani na ring żeby inni się cieszyli. Fuj. Jako widz czuję zenadę patrząc na to prymitywne widowisko Nawet za duże pieniądze NIE.