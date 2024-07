Sebastian Fabijański zdradza, ile DOKŁADNIE zarobił dzięki Fame MMA i przestrzega Filipa Chajzera: "Jest tam, gdzie ja byłem jakiś czas temu"

Sebastian Fabijański o Fame MMA i Filipie Chajzerze

Pozostając w temacie, Żurnalista zapytał Fabijańskiego o jego niedoszłą walkę z Chajzerem . Aktor zgodził się z prowadzącym rozmowę, że rezygnacja z tego przedsięwzięcia była słuszną decyzją, choć miał na to starcie przygotowaną "ciekawą konwencję". Następnie 34-latek został zapytany o to, jakie rady przekazałby byłemu gwiazdorowi TVN , który niebawem zawalczy z Gimperem.

Nie znam tego typa. Nie wiem, co by było dla niego najlepsze. Mam na jego temat jakieś zdanie, natomiast wydaje mi się, że wypowiadanie go tutaj nie ma żadnego sensu, ponieważ po pierwsze nie znam tego gościa, a po drugie mogłoby to być dla niego przykre, a nie chcę mu sprawiać przykrości, bo nie mam do tego powodów - zaznaczył.