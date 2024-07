Bliski płaczu Sebastian Fabijański ujawnia, że "ŻEBRAŁ O MIŁOŚĆ" u rodziców: "Poszedłem do pokoju i płakałem w poduchę"

Sebastian Fabijański wspomina, co działo się w jego rodzinnym domu

Dzieci potrzebują uwagi. Moja mama była nadopiekuńcza, ale ona w ten sposób pokazywała swoją miłość, podczas gdy w domu nie było miłości. Nie było wzajemnej miłości. Ona była przemycana w gestach. Mój ojciec przemycał miłość w gestach materialnych, coś mi kupując. W ten sposób zadbał o mniej w jakimś zakresie. Ale nie było miłości pod tytułem: "chodź się przytul". (...) To jest największy problem, żeby to dziecko naprawdę przytulić. Mi się serce, stary, kraje, jak ja sobie wyobrażam, że miałym swojego dziecka nie przytulić nigdy. To jest jakiś koszmar. Widzisz to małe dziecko, które przychodzi do ciebie i mówi: "tato, mogę się położyć na twoim brzuchu?". I co, i masz powiedzieć mu, że sorry, ale muszę załatwić sprawę, wrzucić posta, ku*rwa? Wiesz, ja przychodziłem i żebrałem o miłość. On załatwia sprawy, a później boisz się drugi raz podejść, bo co, znowu dostaniesz liścia? I co masz z tym liściem zrobić... Poszedłem do pokoju i płakałem w poduchę, albo waliłem pięścią w ścianę.