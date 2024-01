Sebastian Wątroba z "W-11" POWRACA NA SALONY! Na premierę zabrał żonę. Poznalibyście go? (ZDJĘCIA)

Kamila 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

No dzieci we mgle. Oni nie wiedzieli. Przecież mówiłam na rozmowie kwalifikacyjnej że poprzednią pracę podjęłam bez większego doświadczenia i że dużo się tam nauczyłam. I nagle im to zaczęło przeszkadzać? Już przestali "wszyscy mówić że jestem bardzo dobra"? Może należałoby nauczyć się czytać ze zrozumieniem? A u nich to ja już się wiele nie nauczyłam, bo i za bardzo nie było od kogo. Ktoś mi się mądrzył że czegoś się zrobić "nie da" a ja wiedziałam że się da. Czego się można nauczyć w takiej firmie która przejmuje tylko rzeczy proste takie które można potem ustandaryzować i zrobić szybciej. Miałam do wyboru inne firmy w których mogłabym nauczuć się więcej. Takie centra finansowe ludzi uwsteczniają. Każdy to wie.