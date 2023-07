Sebastian Wątroba z "W11 - Wydział Śledczy" walczy z TVN i ZASP o tantiemy. "Nie daliśmy się zastraszyć"

Serial "W11 - Wydział Śledczy" ukazujący perypetie krakowskich policjantów był pierwszym paradokumentem TVN i swego czasu jednym z popularniejszych formatów stacji. Cykl emitowany w latach 2004-2014 przyciągał przed telewizory nawet 3-milionową widownię. Jednym z gwiazd serialu był grający samego siebie Sebastian Wątroba . Sukces "W11" zmotywował go do całkowitego poświęcenia się aktorstwu i rzucenia pracy w policji.

Sprawa jest nadal w Sądzie Okręgowym w Warszawie, chociaż trochę posunęła się do przodu. Został powołany biegły ds. wyceny materialnej, ZASP już nie kwestionuje tego, że nam się te tantiemy należą, (...) i pozwał TVN o tantiemy za kilka seriali paradokumentalnych, m.in. "W11 - Wydział Śledczy" na kwotę 80 mln zł od 2004 r. Mamy informację, że jakieś pieniądze wpłynęły z TVN do ZASP, ale, niestety, związek jest tajemniczy i nie chce nam powiedzieć, ile pieniędzy, kiedy będą wypłacane i czy to jest to cała kwota, której się domagali - wyznał Sebastian Wątroba.