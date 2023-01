Anna Palka była gwiazdą "W-11" i nagle zniknęła z show-biznesu. Tak dziś wygląda słynna policjantka (ZDJĘCIA)

Polak 32 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

W-11, to tamto, pięknie, ładnie i dzielnie. A realia? Policja gdańska wypuściła trzech Hiszpanów, być może członków g-ngu, co nocą blisko portu o strategicznym znaczeniu "nurkowali za bursztynem". Łódź się im na morzu zepsuła, musieli dzwonić po pomoc polskich służb. I co? I nico. Dwóch z trzech dokumentów nie miało, a przynajmniej tak zeznali. No to policja personalia przyjęła bez sprawdzenia w Hiszpanii, czy są tymi, za których się podają. Wszak szefowie nakazali im uprzejmość wobec obcokrajowców.