Sebastian Wątroba z "W-11" walczy o tantiemy z TVN i ZASP! "Należą nam się"

Kalia

Pan Wątroba nie ma racji. Po pierwsze podpisał dokument, w ktorym zrzeka się praw i tyle. Ponadto nie jest twórcą serialu, a tylko wynajętym pracownikiem. Dostał zapłatę za pracę i koniec. Pracownik fabryki, wykonujący pracę dla firmy, dostaje za to wynagrodzenie, a nie tantiemy za zrobienie np. elementu do auta/ guzika/cukierków czy parasola. Dodam, że pracuję dla kilku firm tworząc dla nich autorskie opracowania. Z każdą mam inaczej rozwiązanie sprawy praw własności i prawa do tego co stworzyłam, bo to co robię jest moją własnością dotąd , dopóki tego nie sprzedam. Stąd wiem jak to wygląda. Raz jest tak, że sprzedaję wszystko z prawami autorskimi Czyli nie dostaję nic poza honorarium autorskim. Z innymi mam takie umowy, że prawami dzielimy się 50/50 i wtedy mam kasę nie tylko za opracowanie, ale też za jego edycję w necie, ( tj za ilość udostępnień, liczbę odwiedzających stronę, % od reklam ). To wszystko jest kwestią umowy. Skoro się zrzekła, to nie ma o czym mówić.