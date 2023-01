Tak dziś wyglądają aktorzy z serialu "Lokatorzy": Agnieszka Michalska, Olga Borys, Michał Lesień (ZDJĘCIA)

Serial "Lokatorzy" ponad 20 lat temu zadebiutował na ekranie TVP i doczekał się 226 odcinków. Scenariusz powstał na podstawie takich produkcji jak: "Man About the House", "George and Mildred" i "Three's Company". Widzowie szybko pokochali perypetie Jacka, Zuzi i Krysi, którzy wynajmowali piętro w willi państwa Bogackich. Co jakiś czas charyzmatyczne trio odwiedzał również Franek, którego przyjaciele wielokrotnie musieli ratować z różnych opresji.