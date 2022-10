Tak dziś wygląda Krysia z "Lokatorów". Agnieszka Michalska porzuciła show biznes i wyprowadziła się na wieś (FOTO)

Ten serial zamknął mi na chwilę drzwi do innego repertuaru. Musiałam zrezygnować dla niego z kilku rzeczy, czego w tamtych czasach trochę żałowałam . Z drugiej strony miał on na pewno też pozytywny wpływ na moje życie, bo wzrosła moja medialność , co jak wiadomo w tym zawodzie nie jest bez znaczenia – mówiła w wywiadzie dla "Gazety Olsztyńskiej".

Po kilku latach prób utrzymania związku, doszliśmy do wniosku, że nie jest to możliwe. Nie wszystkie związki trwają całe życie - wyznała Agnieszka w rozmowie z portalem WP Kobieta.

Spędziłam ponad 20 lat w Warszawie, bardzo chciałam tam być, bardzo lubiłam to, co robię i naprawdę myślę, że wykorzystałam swój czas i potencjał. Kiedy przyszła pandemia i zaczęły się wyłączać teatry, plany zdjęciowe, to zrozumiałam, że nie mam co siedzieć w mieście, tylko jadę na wieś – powiedziała podczas wywiadu w "Dzień Dobry TVN".