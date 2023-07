Sejmowy rekordzista dostaje z ZUS PONAD 34 TYSIĄCE ZŁOTYCH emerytury miesięcznie! Nie zgadniecie, o kogo chodzi

syndykat 14 min. temu zgłoś do moderacji 34 1 Odpowiedz

Dlatego ,,ma być jak było " ! Tusk ok 30 tyś emerytury, Siekierski nawet więcej, Rzepliński podobnie, Gersdorf tak samo. Składek do ZUS oczywiście nie płacili bo im się należy. Gdyby tak wyliczać zabrakło by czasu do końca dnia.