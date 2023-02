Selena Gomez wyjaśnia, dlaczego przybiera na wadze i przypomina: "Nie jestem modelką i nigdy nie będę"

Selena Gomez jest jedną z tych gwiazd, które w świecie show biznesu obecne są od najmłodszych lat. Fakt ten poważnie odbił się na życiu artystki, która w dokumencie "My Mind & Me" opowiedziała o zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową oraz wyznała, że przez ciążącą na niej presję kilkukrotnie rozważała porzucenie kariery.

Selena Gomez mierzy się z komentarzami na temat wagi

Selena Gomez wyjaśnia, dlaczego przytyła i dodaje otuchy fanom

Kiedy je biorę, mam tendencję do zatrzymywania dużej ilości wody w organizmie i to jest bardzo normalnie. Kiedy jest spokój, mam tendencję do chudnięcia - mówiła na nagraniu, następnie zwracając się do fanów: