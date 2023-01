Selena Gomez odpowiada hejterom po rozdaniu Złotych Globów: "Jestem trochę większa, bo dobrze bawiłam się w święta"

Selena Gomez karierę w show biznesie rozpoczynała, będąc jeszcze dzieckiem i dziś należy do grona najpopularniejszych gwiazd ze stacji Disneya. 30-letnia aktorka i piosenkarka nie ukrywa, że życie na świeczniku poważnie odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. W dokumencie wyprodukowanym przez Apple TV "My Mind & Me" gwiazda opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową oraz wyznała, że przez ciążącą na niej presję na przestrzeni lat kilkakrotnie rozważała porzucenie kariery. W przeszłości Gomez otwarcie mówiła również o tym, jak szkodliwy wpływ miały na nią media społecznościowe.

Selena Gomez odpowiada hejterom po rozdaniu Złotych Globów

Na szczęście wygląda na to, że Selena Gomez nie przejmuje się głosami hejterów. Podczas wspomnianej transmisji na żywo fani aktorki mogli zobaczyć jej pogawędkę z młodszą siostrą, dziewięcioletnią Gracie Elliott Teefey - która również towarzyszyła jej podczas rozdania Złotych Globów. W rozmowie z dziewczynką ubrana w kreację z czerwonego dywanu gwiazda poświęciła kilka słów swojemu wyglądowi, odnosząc się najwidoczniej do niepochlebnych opinii internautów.

Jestem teraz trochę większa, ponieważ dobrze bawiłam się podczas świąt. Prawda? - powiedziała podczas live'a Selena, zwracając się do siostry. Gdy dziewczynka przytaknęła, gwiazda dodała zaś: "Ale nie obchodzi nas to", po czym wybuchła śmiechem.

Selena Gomez o negatywnych komentarzach na temat swojego wyglądu. Gwiazda nie przejmuje się krytyką

W 2019 roku w programie "Live With Kelly And Ryan" gwiazda zdradziła, że zdecydowała się usunąć Instagram ze swojego telefonu, gdyż często czuła się "przygnębiona" negatywnymi komentarzami. Jak wówczas przyznała, gdy chce podzielić się czymś ze fanami, wykorzystuje do tego smartfona należącego do "kogoś innego". Kilka dni temu 30-latka ogłosiła jednak "powrót" na platformę. Selena wielokrotnie publicznie poruszała temat także samoakceptacji. W jednym z tiktokowych nagrań celebrytka zapewniła, że przestała przejmować się tym, co inni sądzą o jej wyglądzie.