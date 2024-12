Selena Gomez spotykała się z wieloma gwiazdorami kina i muzyki

Zaczęło się bardzo niewinnie, od wypadów na naleśniki i nazywaniu go "młodszym bratem". Niedługo później stało się oczywiste, że za ich częstymi spotkaniami kryje się coś zdecydowanie głębszego. Choć ich wspólni fani analizowali wers po wersie teksty nagrywanych przez nich utworów, doszukując się miłosnych aluzji, a dziennikarze kolorowych magazynów oczyma wyobraźni widzieli już Selenę w sukni ślubnej do ziemi, najgłośniejsza para branży muzycznej w czerwcu 2014 r. rozstała się . Za tą szeroko komentowaną decyzją stała 22-letnia wówczas Selena, która miała dość ciągłych wybryków partnera. Nigdy publicznie nie komentowała jego ekscesów z używkami. Nie zabrała głosu również wtedy, kiedy Bieber został aresztowany za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Prawdziwą czarę goryczy przelała jednak jego niepohamowana chęć inicjowania bliskich kontaktów z innymi kobietami. Jedną z pań, o której mówiono, że dołożyła swoją cegiełkę do wyraźnego osłabienia ich relacji, była Kendall Jenner .

Co prawda postanowili dać sobie kolejną szansę, a "Jelena", jak nazywano gwiazdorską parę, znów zaczęła pokazywać się na czerwonym dywanie, lecz Kanadyjczyk zdecydowanie nie przemyślał swojego postępowania, dopuszczając się kolejnych zdrad. Po zaledwie kilku tygodniach znów wiedli osobne życia. Wykonawczyni hitu "Love You Like a Love Song", mimo upływu 3 lat od ich drugiego rozstania, znów poczuła miętę do Biebera. Postanowiła sprawdzić, czy jej były partner dążył do stworzenia dojrzałej relacji. Ku zdziwieniu całego świata w październiku 2017 r. wrócili do siebie. Dawna miłość, która została wystawiona na wiele ciężkich prób, nie miała jednak już szans wybuchnąć na nowo. Po 5 miesiącach ich wspólna droga definitywnie dobiegła końca. Fakt faktem Justin okazał się zdolnym do zbudowania stabilnego związku, lecz Selena nie miała okazji już się o tym przekonać.