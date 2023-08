Selfie z Barbie wykrada dane?! Firma Mattel stanowczo reaguje na ostrzeżenie Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed selfie z Barbie

Nie wszystkich jednak powrót do łask słynnej lalki jedynie pozytywnie emocjonuje. Według ustaleń niektórych można dopatrywać się w niej poważnego zagrożenia. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało komunikat, w którym ostrzega przed "barbiemanią" . Okazuje się, że problem stanowią popularne aplikacje służące przerabianiu zdjęć na takie w stylu Barbie.

(...) Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega jednak, że ta z pozoru niewinna zabawa to tak naprawdę operacja masowego zbierania danych internautów. W sieci dostępne są dwie aplikacje: barbieselfie.ai i bairbie.me - obie stanowią duże zagrożenie dla naszych danych. Akceptując politykę prywatności usługi barbieselfie.ai, dajemy dostęp do: kamery smartfona, historii płatności, historii lokalizacji GPS, danych rejestracyjnych, dokładnych danych technicznych smartfona, danych o zaangażowaniu użytkownika w mediach społecznościowych, informacji o interakcjach z innymi usługami oraz danych z ankiet i konkursów - poinformowało ostatnio za pośrednictwem Facebooka ministerstwo.

Właściciel marki Barbie reaguje na doniesienia o masowym zbieraniu danych osobowych

Ostrzeżenie dotarło do firmy Mattel, właściciela marki Barbie, która postanowiła się do niego odnieść, dementując, by w jakikolwiek sposób była powiązana ze wskazanymi wyżej aplikacjami.