Selma Blair PŁACZE w aucie. Wstrząsające zdjęcia chorej na stwardnienie rozsiane aktorki (FOTO)

Choć na co dzień Blair dzielnie walczy z chorobą, starając się prowadzić względnie normalne życie i wychowywać ośmioletniego synka, zdarzają się jej, co jest jak najbardziej zrozumiałe, słabsze chwile. Jeden z takich momentów uwiecznili ostatnio paparazzi, którzy sfotografowali aktorkę podczas wyprawy na zakupy. Selma wybrała się do sklepu specjalizującego się w sprzedaży produktów na bazie leczniczej marihuany. Jak donoszą zagraniczne media, wspomagająca się laską gwiazda miała problemy z dojściem do samochodu. Po tym jak w końcu znalazła się w aucie, postanowiła dać upust emocjom i rozpłakała się, co uwiecznili fotoreporterzy.