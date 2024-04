Sensacja w "Ninja Warrior". Mamy pierwszego ZWYCIĘZCĘ w historii polskiej edycji! 22-latek nie mógł powstrzymać łez (WIDEO)

Brak wyciągni... 31 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Naprawdę wywalczył ten tytuł i tu nie ma dyskusji. Za to montaż bardzo kiepski od samego początku, skupianie się głównie na historiach ludzi, czas antenowy wykorzystany głównie na rzeczy totalnie niezwiązane z rywalizacją na torze i osoba, która opowiedziała historię życia odpada gdzieś na początku, a świetne przejścia pokazane tylko urywkowo. Prowadząca do wymiany, od początku wydaje się, że tylko się lansuje, zamiast wspierać zawodników. I jeszcze problemy techniczne na jednej z przeszkód i to u kilku zawodników, co nie powinno mieć miejsca. Szkoda, że stawiają głównie na "innych" ludzi, ale nie w pozytywnym sensie, tylko startowanie prawie nago, aktoreczka, która robi przedstawienie, zamiast jakkolwiek spróbować, twarze bliżej nieznane, choć ponoć gwiazdy (ale próbują, więc tutaj plus), typ, który śmiertelnie potrącił kobietę i dostał bardzo niski wyrok. Wystarczy popatrzeć, jak to wygląda w innych krajach i wziąć przykład. Można dać szansę różnym ludziom, ale niech to nie będzie sprowadzone do najtańszej rozrywki, bo ciężko się czasem ogląda.