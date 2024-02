Serialowy kolega Meghan Markle rozprawia o brzydkim zapachu podczas jej ślubu z księciem Harrym. "Coś OBRZYDLIWEGO"

Gosc 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Muszę powiedzieć że niektóre rasy ludzi mają specyficzny,nieprzyjemny zapach i to całego ciała gdy się spocą ,tu nie ma nic związane z rasizmem ale taki jest Realität ,tam była cała grupa śpiewaków też i to na pewno było to ,,ja rozumiem bo też jestem wrażliwa na zapachy i zbiera mnie na wymioty zaraz ,to przykre ale prawdziwe