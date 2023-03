Idris Elba odsłania kulisy wesela księcia Harry'ego i Meghan Markle. Zdradził, jak zachowywała się księżna...

Dziś media rozpisują się o księciu Harrym i Meghan Markle głównie w kontekście ich kolejnych wyznań uderzających w rodzinę królewską. Gdy w 2018 roku cały świat śledził jednak "royal wedding" Sussexów, chyba nikt nie domyślał się, jak zakończy się ich przygoda z brytyjskim dworem. Ślub pary bez wątpienia był uroczystością z prawdziwego zdarzenia. Na bajkowej ceremonii nie zabrakło znanych gości. Do kaplicy św. Jerzego w Zamku Windsor przybyli m.in. George i Amal Clooneyowie, Victoria i David Beckhamowie, Serena Williams czy obsada serialu "Suits".

Idris Elba zdradza kulisy wesela Harry'ego i Meghan. Kto był najlepszym tancerzem imprezy?

W gronie zaproszonych na ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle znalazł się także Idris Elba. W odróżnieniu od innych sław nie był on jedynie zwyczajnym gościem ceremonii, lecz odgrywał istotną rolę na późniejszym przyjęciu weselnym pary. Poza planem filmowym aktor spełnia się także jako DJ i to właśnie on był odpowiedzialny za oprawę muzyczną wesela. W rozmowie z Ellen DeGeneres aktor wyznał, że książę miał osobiście poprosić go, by podczas imprezy stanął za konsoletą. Jak zaś zdradził na antenie radia BBC, listę weselnych piosenek otrzymał od Meghan.

Ostatnio Idris Elba po raz kolejny powrócił pamięcią do wesela książęcej pary, tym razem w rozmowie z ET Canada. Podczas wywiadu zapytano go o taneczne umiejętności weselnych gości. Prowadzący rozmowę chciał dowiedzieć się, który uczestnik wesela najlepiej radził sobie na parkiecie.

To Meghan Markle królowała na parkiecie na weselu z Harrym. "Bawiła się najlepiej"

Okazuje się, że zdaniem Idrisa Elby najlepszą tancerką książęcego wesela była... sama panna młoda. Jak wyznał aktor, to właśnie Meghan Markle podczas imprezy udało się najbardziej wrzucić na luz.

Myślę, że Meghan była tą osobą, która naprawdę sobie odpuściła. Wiesz, była prawdziwa. Dobrze się bawiła. To był jej ślub, więc bawiła się najlepiej - zdradził.

W 2019 roku w programie Ellen DeGeneres Idris Elba wyjawił, że poznał księcia dzięki fundacji księcia Karola, z którą współpracował. Harry miał uczestniczyć w kilku imprezach, na której gwiazdor był DJ-em i w końcu zapytał go, czy zgodzi się zagrać na jego weselu. Początkowo Elba potraktował pytanie jako żart. - Powiedziałem: Czy to żart? Żartujesz sobie? - wspominał u Ellen.

Kilka lat temu na antenie radia BBC Elba ujawnił jedną z piosenek, która znalazła się na weselnej liście Meghan Markle. Jak wówczas zdradził, przyszła księżna zażyczyła sobie, by na imprezie wybrzmiał utwór "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston. Choć aktor nie chciał wówczas zdradzić innych szczegółów wesela, niedawno wyręczyli go sami Harry i Meghan. W głośnym dokumencie Netfliksa para podzieliła się niepublikowanymi wcześniej ujęciami z wesela.

