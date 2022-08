Shakira jest WŚCIEKŁA po nowych doniesieniach o amorach Gerarda Pique! Piłkarz MIGDALIŁ SIĘ z 23-latką na muzycznym festiwalu...

Futu 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

‼️Chiny budują największy na świecie system modyfikacji klimatu‼️ Od "teorii spiskowej" do promocji w mgnieniu oka‖ 😉 Zasiewanie chmur to forma modyfikacji klimatu, która może produkować więcej lub mniej tego, co chcemy... Więcej deszczu lub śniegu, a nawet mniejszy grad...Chiny budują największy na świecie system modyfikacji klimatu, na poprawę opadów, które do 2025 roku obejmą obszar ponad 5,5 mln km2...! Dziś co najmniej 52 kraje na całym świecie stosują jakiś program modyfikacji klimatu...Choć może to brzmieć zbyt dobrze, by było prawdziwe, technologia ta istnieje od ponad 75 lat...