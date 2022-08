Shakira NIE WPUŚCIŁA Gerarda Pique do domu! Czekał na synów pod bramą... (ZDJĘCIA)

Stosunki Shakiry z Pique są wyjątkowo napięte i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. W efekcie kochliwy sportowiec nie jest już dłużej mile widzianym gościem w barcelońskiej willi, która jeszcze do niedawna była ich wspólnym domem. W poniedziałek czatujący przed posiadłością paparazzi byli świadkami, jak 35-latek zmuszony był czekać cierpliwie przed bramą, aż Milan i Sasha w końcu wyjdą obładowani walizkami. Zanim chłopcy dołączyli do ojca, piłkarz dostrzegł czającego się w oddali fotografa. Na jego twarzy malował się grymas niezadowolenia.