RZADKI WIDOK: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ucinają sobie pogawędkę przed domem (ZDJĘCIA)

Nataliiiii 33 min. temu

Ostatnio w moje ręce wpadła gazeta, w ktorej artykul sprzed roku opisywal dobre stosunki pomiędzy Panią Kasią i jej mężem. Wydawać, by się mogło, że wskoczyliby za sobą w ogień, aż ciężko uwierzyć, że już nie są ze sobą...dlatego pamiętajcie, by ze sobą w związku rozmawiać. Przegadać każdy problem, o którym rozmyślamy godzinami. Znaleźć rozwiązanie, pójść na kompromis. W dzisiejszym świecie trudniej znaleźć dobrego partnera, ale jeśli już znajdziecie to dbajcie o niego najlepiej, jak potraficie. I nauczcie się rozmawiać! Kobitki zamiast zbędnego foszka, rozmawiajcie ze swoimi partnerami, spróbujcie zrozumieć jego punkt widzenia i go uszanujcie, nie zmieniając nic na siłę. Pozdrowienia w ten dobry, sierpniowy dzień! 😘