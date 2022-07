Katarzyna Cichopek paraduje na planie "You Can Dance" w stylizacjach wartych krocie (ZDJĘCIA)

O Katarzynie Cichopek w ostatnich miesiącach najczęściej mówiło się w kontekście jej życia prywatnego. Kilka miesięcy temu po 14 latach małżeństwa rozstała się bowiem z Marcinem Hakielem i obecnie szykuje się do rozwodu. 39-latka wciąż konsekwentnie unika jednak opowiadania w mediach o rozpadzie małżeństwa i skupia się na pracy. Na co dzień Kasia spełnia się jako prowadząca "Pytanie na śniadanie", już wkrótce zobaczymy ją także w innym programie TVP, "You Can Dance. Nowa generacja".

Katarzyna Cichopek zasiądzie w jury tanecznego show, a wraz z nią popisy młodych tancerzy oceniać będą weteran polskich programów rozrywkowych, Agustin Egurrola oraz koleżanka celebrytki z "Pytania na Śniadanie", Ida Nowakowska. W roli prowadzącej kolejnej edycji "You Can Dance" zobaczymy zaś Edytę Herbuś. Prace na planie nowego sezonu programu TVP zdążyły rozpocząć się na dobre. W ostatnich dniach na instagramowym profilu Cichopek nie brakuje więc zdjęć i nagrań z planu produkcji. Wygląda na to, że praca na planie programu TVP jest dla Cichopek nie tylko szansą na poznanie utalentowanych młodych tancerzy, lecz również idealną okazją do zaprezentowania światu efektownych stylizacji. Relacjonując kolejne dni nagrań do tanecznego show, Kasia ochoczo pokazuje bowiem obserwatorom nowe, wymyślne kreacje.

We wtorek Cichopek zamieściła w sieci wpis, w którym nie ukrywała, że jest wyjątkowo podekscytowana nowym zawodowym wyzwaniem.

Przede mną nowa przygoda, nowe wyzwanie. Kocham taniec od dziecka. Trzymam mocno kciuki za wszystkie tańczące dzieciaki. Czekam na Was. Powodzenia i do zobaczenia - napisała.

Jak się okazuje, celebrytka i jej styliści nie zamierzają oszczędzać na prezentowanej przez nią garderobie. Do wpisu gwiazda "M jak miłość" dołączyła zdjęcie, na którym widzimy, jak uśmiechnięta pozuje w dopasowanej szmaragdowej sukience oraz oryginalnych butach. Wysadzane kolorowymi ćwiekami sandałki na szpilce pochodzą z kolekcji Christiana Louboutina i są warte ponad 3,4 tys. złotych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Koniec miłości Maffashion i Fabijańskiego i nowe gwiazdy Polsatu

Niedługo później Kasia podzieliła się z fanami kolejnym ujęciem z planu "You Can Dance" Tym razem celebrytka zapozowała w windzie w towarzystwie Idy Nowakowskiej, przy okazji prezentując kolejny markowy element garderoby. Na wspomnianym zdjęciu Cichopek miała bowiem na sobie elegancką marynarkę w kolorze jaskrawej zieleni marki Redemption - wartą ponad 4,1 tys. złotych.

Nie jest tajemnicą, że Kasia na co dzień stawia raczej na elegancki i dziewczęcy styl. Wygląda jednak na to, że praca przy tanecznym programie inspiruje celebrytkę do modowych eksperymentów. W czwartek pokazała w sieci kolejny look, w którym pojawiła się na nagraniach do "You Can Dance". Tym razem 39-latkę można było jednak podziwiać w nieco innym niż zazwyczaj wydaniu. Cichopek postawiła bowiem na stylizację w prawdziwie rockowym stylu - dżinsowe szorty, prosty top oraz skórzaną kurtkę z ćwiekami. Całość uzupełniła szpilkami na słynnej czerwonej podeszwie oraz krwistą pomadką.

Celebrytka udostępniła w sieci serię nagrań wykonanych w garderobie, na których można było podziwiać, jak paraduje po pomieszczeniu, eksponując rockowy look w całej okazałości oraz spryskuje się autorskimi perfumami. Kasia odezwała się także do fanów tuż po wejściu na plan, nie kryjąc przy tym podekscytowania.

Kochani, za chwilę zaczynami drugi dzień castingowy. Wczoraj to był prawdziwy ogień, co się będzie działo dzisiaj? Nie mogę się doczekać - wyznała.

Zobaczcie, w jakich stylizacjach Katarzyna Cichopek pojawia się na nagraniach "You Can Dance". Prawdziwa z niej fashionistka?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.