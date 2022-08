Katarzyna Cichopek opowiada, jak urządza się w nowym mieszkaniu: "Lubię styl boho"

Sylwia 20 min. temu zgłoś do moderacji 29 7 Odpowiedz

Ale dziewczyny jestem głupia. Właśnie jestem nad morzem w Łebie z dziećmi w domku. Poznałam takiego Krzysztofa, który od samego początku bardzo mi się spodobał. Wczoraj wylądował u mnie w łóżku - on kazał żonie i dzieciom iść nap plaże pod pozorem bólu głowy, a ja wysłałam swoje do salonu gier. Sex był zarąbisty ale coś mi nie pasowało, bo nie chciał mi podać nru telefonu. Dzisiaj rano patrzę i już nie ma jego samochodu ani nic w domku. A tak mi obiecywał że zostawi żonę, byłam tylko do bzykania. Szkoda że nr rejestracyjnych pojazdu nie spisałam.