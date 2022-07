Marcin Hakiel leci z dziećmi do USA i... nosi córkę na rękach. Taki tata to skarb? (ZDJĘCIA)

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak, taki tata to skarb i Marcin to fajny facet, podoba mi się rownież wizualnie :) od rozstania bardzo na plus, od razu widać jak go Kaśka tłamsiła i jakim był przy niej pantoflem. Teraz w końcu jak pewny siebie gość!