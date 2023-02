Shakira mopuje podłogę, podśpiewując sobie w walentynki: "Mogłabym ZABIĆ mojego eks. Jego nowa dziewczyna będzie następna"

Z biegiem czasu zaczynamy dostrzegać pewne analogie między Shakirą a Pauliną Smaszcz . Podobnie jak w przypadku "kobiety-petardy" (choć oczywiście nie w takim natężeniu ), Kolumbijka poprzysięgła zemstę na mężczyźnie, który ją porzucił i nie ustaje w próbach doszczętnego zdyskredytowania go w oczach opinii publicznej. Piosenkarka robi to oczywiście z większą klasą i nieporównywalnie lepszym skutkiem...

Clara Chia Marti jest kłębkiem nerwów. Nękanie fanów Shakiry wpędziło ją w napady stanów lękowych

Piosenkarka bynajmniej nie zamierza odpuszczać Gerardowi Pique i jego kochance, która wyjątkowo źle znosi trwającą od miesięcy medialną nagonkę. Doszło do tego, że dwa tygodnie temu 23-latka trafiła do prywatnej kliniki po potężnym napadzie lęku spowodowanym przez uporczywe nękanie. Wygląda jednak na to, że albo do Shakiry nie dotarły doniesienia o załamaniu nerwowym Clary Chia Marti, albo zwyczajnie średnio się nimi nie przejęła.