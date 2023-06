Shakira mści się na Piqué?! NIE ZGODZIŁA SIĘ na przedłużenie pobytu dzieci w Barcelonie. Powód może zaskoczyć

Dzieci Shakiry i Gerarda Piqué 2 czerwca przyleciały do Barcelony, by spędzić czas z ojcem. Według zawartej umowy, mają pozostać pod jego opieką do 19 czerwca. Jednak rodzina Piqué wystosowała do prawników piosenkarki prośbę, by mogły zostać w Hiszpanii 5 dni dłużej, aby uczestniczyć w ślubie wujka.