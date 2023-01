Shakira opublikowała oświadczenie. Pisze o zdradach i złamanym sercu. "W obliczu POGARDY trzeba znać swoją wartość"

Shakira i Gerard Pique przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w show biznesie. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, kiedy to media zaczęły rozpisywać się o zdradach byłego piłkarza FC Barcelona. Nie trzeba było również długo czekać, by paparazzi przyłapali go z nową wybranką, 23-letnią Clarą Chią Martin. Mimo że Shakira i Gerard nie byli małżeństwem, to rozstanie nie było takie łatwe, jakim mogło się wydawać. Pozostała bowiem jeszcze kwestia podziału majątku i ustalenia opieki nad dziećmi.