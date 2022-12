Shakira z synami spędza święta na pustyni, "szukając spokoju". Hiszpańska prasa donosi, że przed wyjazdem POKŁÓCIŁA się z Pique!

Mali 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Heh a co w tym dziwnego? Dziwne to są związki, które się nie rozpadły a nie te, które się rozpadły, bo tych pierwszych jest zdecydowanie mniej. A szczęśliwych to już ze świecą szukać. Ludzie nie za bardzo nadają się do wieloletniej monogamii, ale dopóki jest na to presja, dopóty rozstania będą dramatyczne i z kłótniami. Jakby zacząć wreszcie uznawać, ze związki są zwykle tymczasowe, byłoby dużo mniej dramatów…