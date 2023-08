Shakira przez przypadek ujawniła, z kim jest w związku? Po ostatnim zdjęciu artystki, fani nie mają złudzeń

Shakira i Gerard Pique przez 12 lat byli w show-biznesie przykładem pary idealnej. Hiszpan wspierał karierę muzyczną swojej ukochanej, ta natomiast chętnie zjawiała się na meczach, by dopingować go z trybun. Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie... Media na całym świecie uważnie obserwowały miłosne perypetie Shakiry, która po wielu latach rozstała się z Gerardem Pique. Powodem był romans ukochanego ze znacznie młodszą kobietą. Bolesny cios Kolumbijka otrzymała w trudnym dla niej momencie - wieść o zdradzie piłkarza dotarła bowiem do niej, gdy jej ojciec walczył o życie w szpitalu.

Zdradzona Shakira na nowo układa życie

Gerard Pique, po burzliwym rozstaniu z wieloletnią partnerką, szybko ułożył sobie życie u boku młodej kochanki. Shakira bardzo długo nie mogła poradzić sobie ze stratą ukochanego. Napisała nawet kilka utworów, w których opowiedziała fanom o swoim złamanym sercu. Piosenki pozwoliły jej nie tylko rozliczyć się z bolesną przeszłością ale sprawiły, że zarobiła niemałe pieniądze. Wydaje się, że artystka ma już za sobą wszystkie trudne chwile i obecnie układa swoje życie na nowo. Wraz z synami wyjechała do Stanów Zjednoczonych.

Po przeprowadzce do Miami Shakira łączona była z kilkoma znanymi mężczyznami. Jednak gwiazda stara skupiać się w pełni na wychowywaniu synów i karierze muzycznej. Kilka dni temu pochwaliła się na Instagramie zdjęciem ze studia w Los Angeles, dając do zrozumienia, że pracuje obecnie nad nowym materiałem. Nie to jednak przykuło uwagę internautów. Pod wpisem Kolumbijki od razu pojawiły się komentarze kibiców, którzy zauważyli na zdjęciu charakterystyczną dla Lewisa Hamiltona czapkę z daszkiem. Kierowca wyścigowy bardzo rzadko się z nią rozstaje, dlatego fani piosenkarki założyli, że 38-letni Brytyjczyk dołączył do niej podczas jej ostatniej wizyty w studiu nagraniowym.

Romans Shakiry i Lewisa Hamiltona

W mediach coraz głośniej mówi się o rzekomym romansie Shakiry i Lewisa Hamiltona. W ciągu ostatnich miesięcy piosenkarka i brytyjski kierowca wyścigowy widziani byli razem kilkukrotnie min. podczas Grand Prix w Miami czy Hiszpanii. Do sieci wyciekło również ich wspólne zdjęcie z kolacji w gronie przyjaciół. Portal "InTouch" podgrzał plotki, powołując się na osobę z otoczenia Shakiry.

Ona definitywnie skończyła z Gerardem Pique i skupiła sie na romansie z Lewisem. Są nierozłączni. To zdecydowanie gorący letni romans. Shakira wierzy w miłość i jest bardzo otwarta na to, co przyniesie im przyszłość - cytat opublikowano na portalu tygodnika "InTouch".

Shakira i Lewis Hamilton przyjaźnią się już od wielu lat. Gdy tylko gwiazda rozstała się z Piqué’em, wielu wieszczyło, że może znaleźć ukojenie w jego ramionach. Sami zainteresowani nie potwierdzili jednak tych wieści, ale fani są przekonani, że kierowca Formuły 1 i kolumbijska piosenkarka mają romans.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.