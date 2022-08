Shakira "przyłapana" z synami na lotnisku w Miami. Robi dobrą minę do złej gry? (ZDJĘCIA)

Nnnnn 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A czym ma się pudel przejmować ? Facet to nie wszystko, nie każdy robi z jednej osoby cały swój świat, ona ma miliony na koncie, fajnych synów którzy są dla niej pewnie całym światem, stabilną sytuację zawodową, pasje itd związek to nie wszystko, tymbardziej z jakimś kochliwym Piotrusiem panem niezbyt urodziwym, płakać to można po czyjejś śmierci a nie po takich facetach, oczywiście jeśli się kocha to się przeżywa, ale trzeba mieć szacunek do siebie i siebie samego również kochać, ona jeszcze pewnie kogoś znajdzie źle nie wygląda jak na swoje lata, zresztą jest kobietą niezależną która w życiu widzi różne wartości nie związki na siłę.