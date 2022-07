Promienna Shakira szaleje z synami na meksykańskiej plaży w lawendowym stroju (ZDJĘCIA)

Przypomnijmy, że wszystko wskazuje na to, iż Shakirę i Gerarda Pique wkrótce czeka zacięta walka o opiekę nad synami. Kolumbijska gwiazda chce ponoć wraz z dziećmi zamieszkać w Miami. Według youtubowego programu "Chisme No Like", artystka złożyła byłemu partnerowi wielomilionową ofertę, w myśl której to głównie ona opiekowałaby się pociechami i łożyła na ich utrzymanie. Pique spędzałby natomiast z synami lato oraz pięć razy w roku odwiedzał ich w Miami na koszt wokalistki. Piłkarz nie przystał jednak na jej propozycję i stanowczo sprzeciwia się wyjazdowi potomków do USA.